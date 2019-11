Bambina di due anni muore schiacciata da un condizionatore installato male

Crystal Mirogho, una bambina di 2 anni è morta dopo alcune ore di agonia, schiacciata da un condizionatore istallato male. Secondo il racconto dei media locali, il dispositivo era stato posizionato sulla facciata di un edificio di otto piani a Scarborough, Ontario, Canada.



Quando la piccola si è trovata a passare nei pressi dell'edificio con la mamma e gli altri due fratellini, il condizionatore si è staccato e è precipitato sulla piccola, senza lasciare alla mamma e ai presenti il tempo di capire cosa stesse succedendo. Nonostante la bambina sia stata soccorsa immediatamente e portata in ospedale con urgenza, per lei non c'è stato purtroppo nulla da fare.



La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le cause che hanno portato al tragico decesso. Ultimo aggiornamento: 13:56