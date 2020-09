Bambina di 9 anni rapita e stuprata in Francia mentre andava a comprare il pane: è caccia all'aggressore

E' stata rapita e violentata mentre andava a comprare il pane. La tragica vicenda è accaduta a una bambina di 9 anni a Villiers (Poitiers) in Francia, come riporta France 3. Mentre la bambina andava al panificio, è stata avvicinata da un uomo a bordo di un'auto che l'ha obbligata a salire.

La ragazzina è poi stata ritrovata rapidamente, ma è caccia allo stupratore con centinaia di gendarmi mobilitati per ritrovare l'uomo, che secondo il sindaco non sarebbe un cittadino locale. «Siamo tutti sotto choc, non ci sono parole - ha spiegato il sindaco - Più che collera, una sensazione inqualificabile. La famiglia è devastata e la bambina rimarrà traumatizzata a vita».

