Bambina ucraina rapita da un orfanotrofio dal deputato amico di Putin: Margarita ora si chiama Marina

Margarita aveva dieci mesi quando venne rapita alla fine di agosto del 2022 dall'orfanotrofio della città ucraina di Kherson, in quel momento occupata dalle forze russe. Oggi è una cittadina russa e la sua identità è stata cancellata. Il suo nome è stato cambiato in Marina dopo essere stata adottata dal deputato settantenne della Duma e leader del partito Russia Giusta, Sergey Mironov, alleato e amico del presidente russo Vladimir Putin. A raccontare quello che sarebbe il primo caso documentato di adozione di un bambino ucraino da parte di un politico russo di alto rango è il portale investigativo IStories.

Finlandia, la fuga dei russi per sfuggire alla chiamata alle armi: ecco il piano di Putin

Le prove

Il deputato russo nega la ricostruzione definendola «un falso isterico scatenato dai servizi speciali ucraini e dai loro curatori occidentali». Le prove, però, sembrano esserci. Nell'ottobre 2022 Mironov si è sposato per la quinta volta, con Inna Varlamova. Quest'ultima lavorava nel governo dal 2005 e i due si frequentavano già dalla fine di agosto, quando lei arrivò nella regione di Kherson insieme alla deputata di Russia Giusta, Yana Lantratova. Dopo la visita, però, le due donne non partirono sole. Le autorità di occupazione locali rilasciarono loro una procura per portare via due bambini dall'orfanotrofio: Margarita Prokopenko, di 10 mesi, e Ilya Vashchenko, di due anni.

La nuova identità

Poco tempo dopo, a novembre, il tribunale della città di Podolsk ha esaminato una richiesta di adozione: la parte interessata era Inna Varlamova, il richiedente lo stesso dipartimento che aveva comunicato con l'orfanotrofio di Kherson. Un mese dopo la decisione del tribunale, nel dicembre 2022, Sergey Mironov e Inna Varlamova hanno adottato Margarita Prokopenko, le hanno cambiato nome, in Marina Sergeevna Mironova, e luogo di nascita, spostandolo da Kherson a Podolsk, in Russia.

I bambini scomparsi in Ucraina

Margarita e Ilya sono solo due dei 48 bambini scomparsi dall'orfanotrofio regionale di Kherson dopo che le forze russe avevano conquistato la città meridionale ucraina, poi tornata in mano a Kiev. Ma il numero totale portato via da Mosca dal territorio ucraino sarebbe molto più alto: secondo l'Ucraina sono circa 20.000 i bambini rapiti dalle forze russe. A casa sono tornati meno di 400.