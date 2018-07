Malato di cancro a 5 anni scrive le sue ultime volontà: «Ai miei funerali voglio ghiaccioli e Batman». Domani l'addio

Venerdì 13 Luglio 2018, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 13:09

«Non avevamo mai parlato del suo funerale, ma lui, nonostante avesse solo, era consapevole di dover morire. È proprio per questo che ha voluto scrivere il suo stesso, indicando le sue ultime volontà». A parlare sono Emilie e Ryan Matthias, i genitori di, unla cui storia ha commosso gli Stati Uniti e non solo.una settimana fa, dopo nove mesi passati a combattere ilche l'aveva colpito, il piccolo aveva espresso i suoi ultimi desideri ai genitori, che ora stanno cercando di fare di tutto per realizzarli.Il piccolo Garrett era un grande fan die, soprattutto, di Come si legge sul sito della CNN , il bimbo aveva immaginato così il proprio funerale: «Quando morirò, vorrei essere cremato come accadeva alla mamma di Thor, e le mie ceneri dovranno essere poste su un albero, così nella prossima vita potrei diventare un gorilla. Vorrei anche un funerale con i gonfiabili e i tappeti elastici, con i ghiaccioli e con Batman».«Non ci siamo inventati niente, queste sono davvero le sue parole e rileggerle ci fa sentire come se fosse ancora qui, accanto a noi» - ha assicurato mamma Emilie - «Il funerale si terrà sabato 14 luglio e faremo di tutto per riporre le sue ceneri in un albero in un'area protetta».