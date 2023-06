Belgorod, battaglia violenta. I partigiani russi: «Abbiamo prigionieri». Ecco perché Putin è in difficoltà

Belgorod è la nuova Bakhmut? A quanto pare sì. Si intensificano le attività belliche in quella regione tanto sconosciuta quanto importante per Mosca e Kiev. Al momento, sono in corso combattimenti tra «sabotatori» e forze russe nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, nella regione russa confinante con l'Ucraina. Lo annuncia il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, citato dalla Tass. «Gruppi di sabotaggio e ricognizione si sono infiltrati. I combattimenti sono in corso a Novaya Tavolzhanka. Spero saranno eliminati», ha scritto sul suo canale Telegram.

«Gli eventi di Shebekino», il distretto nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, dove oggi sono entrati i partigiani russi filo-ucraina, «dovrebbero essere visti come il futuro della Russia. Nell'esempio di una piccola città osserviamo la fine dell'era della stabilità di Putin e la sentenza per vent'anni di parodia da parte di una mano forte, una mano che ruba».

Così su Twitter il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak. «I russi dovrebbero dare un'occhiata più da vicino... Caos, mancanza di governo (funzionari in fuga), bombardamento totale dei quartieri residenziali da parte dell'esercito russo, saccheggio di massa aggressivo, estorsione di denaro per l'evacuazione, violenza di ogni tipo, illegalità delle bande criminali, impotenza ...

E, cosa più importante, una totale ignoranza delle informazioni. Dopotutto, ciò che non è stato mostrato in televisione non esiste, giusto?», conclude Podolyak.

La dura resistenza

A differenza della prima grande incursione a Belgorod il 22 maggio, il gruppo ribelle ha riconosciuto di aver incontrato una dura resistenza. «Abbiamo combattimenti attivi alla periferia del villaggio di Novaya Tavolzhanka. Sfortunatamente, ci sono legionari feriti, ma la libertà si conquista con il sangue», ha detto la legione in un comunicato. «Tutti i feriti sono già stati portati in ospedale».

La legione ha pubblicato video di combattenti che si riparavano dietro un muro di mattoni e di un carro armato che manovrava in quella che si diceva fosse Novaya Tavolzhanka. Un altro video mostrava il fumo che si alzava su una città che si presume fosse Shebekino. Non c'era modo di confermare in modo indipendente le affermazioni.

Nel raid iniziale di maggio, un secondo gruppo ribelle con legami di estrema destra, il Corpo dei volontari russi, ha affermato di essere stato coinvolto. Questa volta, il corpo ha diffuso un video che mostrava due combattenti in alcuni boschi che dicevano che stavano facendo una ricognizione e che i loro seguaci avrebbero presto scoperto il loro piano.

Giovedì le autorità russe hanno affermato di aver respinto l'incursione dei ribelli, uccidendo 50 predoni, ma i ribelli hanno affermato di essere ancora molto coinvolti nei combattimenti venerdì. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha detto che venerdì due persone sono state uccise e due ferite dai bombardamenti ucraini.

Cosa sta succedendo

Dal 1 giugno le unità partigiane della Legione «Libertà di Russia» e del «Corpo dei volontari russi» hanno annunciato l'inizio della seconda fase dell'operazione speciale per liberare la Federazione Russa da Putin. I soldati hanno condotto una battaglia di carri armati vicino alla città di Shebekino (regione di Belgorod, ndr.) e hanno sparato contro le forze di sicurezza del Ministero della Difesa della Federazione Russa da «Hradiv».

Oggi il Centro Nazionale della Resistenza ha riferito che il Ministero della Difesa russo ha inviato forze speciali d'élite per la «resa dei conti» con i partigiani nella regione di Belgorod. Si tratta dell'unità 322 del centro Senezh delle Forze Operative Speciali russe.

Secondo quanto riferito, la Federazione Russa ha ritirato tutti i compiti operativi di questa unità per utilizzarla contro le forze di guerriglia a Shebekino. È stato riferito che la Federazione Russa, per paura, ha rimosso tutti i compiti operativi da questa unità per usarla contro le forze partigiane a Shebekino.

La mossa di Prigozhin

Il fondatore del gruppo Wagner, Yevhen Prigozhin, ha annunciato l'ingresso dei suoi mercenari nel territorio della regione di Belgorod allo scopo di «salvare» gli ucraini etnici.

Ha minacciato il Ministero della Difesa della Federazione Russa che sarebbe andato in battaglia se le truppe del personale russo non avessero ristabilito l'ordine lì. Prigozhin lo ha riferito in risposta a una richiesta della pubblicazione «Alla vigilia».

Fighters of "Freedom of Russia" and RDK appealed to the governor of the Belgorod region Gladkov.

They offered him to meet at 17:00 at the church in Novaya Tavolzhanka to exchange two captured Russian soldiers. pic.twitter.com/TCB5mqfKy7 — Трівога (@Ukarmyy) June 4, 2023

«Se il Ministero della Difesa non fermerà l'arbitrarietà che continua ad occupare i territori della Federazione Russa nel prossimo futuro, verremo nella regione di Belgorod e proteggeremo il nostro popolo russo», ha affermato Prigozhin il quale ha anche specificato che il «popolo russo» nella sua comprensione sono russi, daghestani, ceceni, nonché ucraini etnici. Secondo lui, non ha bisogno del permesso del capo del Ministero della Difesa della Federazione Russa, Shoigu, per svolgere la relativa «missione»: «Non aspetteremo un invito o chiederemo il permesso. L'unica cosa è che chiederemo munizioni, senza di loro non ha senso venire».