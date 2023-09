Guerra Ucraina, razzi e droni di Kiev su Belgorod. Putin affida i volontari al vice di Prigozhin

Guerra Ucraina, aggiornamenti in diretta. Putin cerca di organizzare il dopo Prigozhin: il presidente russo chiede all'ex braccio destro del defunto patron della Wagner di formare un corpo di volontari da inviare a combattere in Ucraina. Nella notte razzi e droni ucraini contro la regione russa di Belgorod. Oggi ci saranno «importanti novità per i nostri soldati e per l'intero Paese», ha annunciato ieri Zelensky. E oggi è il primo anniversario dall'annessione di quattro regioni ucraine da parte di Mosca.