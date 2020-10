Biden attacca Trump in Florida: «Per lui gli anziani sono sacrificabili»

Biden cerca l'attenzione degli anziani, soprattutto quelli che nel 2016 permisero a Trump di vincere in Florida, lo stato (anche) dei pensionati. La battaglia per le presidenziali americane è proseguita in questo stato-chiave. Il giorno dopo lo show di Trump (bagno di folla senza mascherina), è stato il turno di Joe Biden, che ha accusato il presidente di considerare gli anziani «sacrificabili». «Non siete praticamente nessuno, siete sacrificabili, è così che vede gli anziani», ha detto Biden in un comizio in un centro per anziani a Pemproke Pines. Condannando la gestione dell'epidemia di Covid da parte di Trump e i suoi tentativi di abolire l'Obamacare.

Nel 2016 Trump aveva vinto di poco in Florida, proprio grazie al voto degli elettori senior. Ma gli ultimi sondaggi suggeriscono un allontanamento degli over 65 dal presidente in carica. Biden ha tenuto un comizio tenendo la mascherina nel sud dello stato, tra le misure di allontanamento sociale. In netto contrasto con l'evento di Trump, il giorno prima, a cui avevano partecipato migliaia di persone, molte delle quali senza mascherina. Biden ha criticato Trump per aver tenuto «feste con i repubblicani che si abbracciano senza preoccuparsi delle conseguenze», mentre gli anziani non potevano vedere i loro nipoti. Il riferimento è all'evento organizzato alla Casa Bianca in onore della giudice Amy Coney Barret, che sarebbe risultato un super-diffusore del Covid.

