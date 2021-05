Bielorussia, Onu apre indagine su violazioni dei diritti umani: «Libertà fondamentali negate»

Una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle violazioni dei diritti umani in Bielorussia è stata istituita dall'Onu. È di pochi giorni fa l'annuncio da parte dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Michelle Bachelet, della nomina del team di esperti che deve stabilire la dimensione e il genere di violazioni commesse nel Paese dal primo maggio 2020 in poi. Secondo l'Alto Commissario, è evidente il «modello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati