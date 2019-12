Bimbo di 5 anni si infila in lavatrice e avvia il lavaggio, la mamma accusata di abbandono di minore

Ultimo aggiornamento: 13:42

Ile rischia la vita. Heather Oliver, 30 anni, di Indianapolis è accusata didopo che il susi sarebbe chiuso in lavatriceche avrebbe potuto essergli fatale. Il piccolo è stato estratto dall'elettrodomestico in gravissime condizioni, ma è riuscito a salvarsi.La donna, come riporta il Daily Mail , ha raccontato di aver visto che il figlio era a letto, poi è scesa a prendere il latte e al ritorno lo ha visto dentro la lavatrice, così ha interrotto il lavaggio e lo ha estratto. Il piccolo era pieno di graffi e di lividi, senza coscienza e ha vomitato diverse volte prima dell'arrivo dei soccorsi.Il padre, dopo essersi accorto di quelo che era accaduto, ha portato il bimbo al St. Vincent Mercy Hospital e successivamente è stato trasferito al Riley Children's Hospital. Il piccolo è stato stabilizzato e quando gli è stato chiesto come fosse la mamma con lui, ha risposto che non sempre era carina, così sono scattate le indagini che hanno portato all'arresto della donna. La famiglia nega ogni forma di abuso e di violenza.