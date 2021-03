Bimbo di 11 anni precipita dal 25° piano, sopravvive ma versa in gravi condizioni

Un impattante episodio avvenuto nella Repubblica di Chuvashia, Russia, per poco non si è trasformata in tragedia.

Un bambino di 11 anni è sopravvissuto miracolosamente dopo essere caduto dal 25° piano di un edificio residenziale. Il minore, che è salito su uno dei balconi della sua abitazione è precipitato schiantandosi sul parabrezza di un camion, secondo quanto riferiscono i media locali. Al momento è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono gravi.

Sulla tragedia sono in corso le indagini delle autorità per capire le cause del drammatico episodio che ha sconvolto la comunità locale.

