Genova: cade durante l'escursione e precipita in un burrone, Elisa morta a 31 anni. Il compagno ferito e sotto choc

Stava facendo un'escursione insieme al compagno, quando è inciampata ed è precipitata in un burrone. È morta così, oggi pomeriggio, Elisa Enrile, 31enne genovese e anestesista specializzanda al San Martino.

La tragedia è avvenuta su un sentiero del monte Zatta, sulle alture di Mezzanego (Genova). Elisa Enrile è morta dopo una caduta di diversi metri ed il compagno, che era con lei, ha tentato di raggiungerla per soccorrerla, ferendosi.

A quel punto l'uomo, il 44enne D. S., ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per Elisa non c'era più nulla da fare. Il compagno, ferito e sotto choc per l'accaduto, è stato portato in ospedale: le sue condizioni di salute comunque non sono gravi.

Ultimo aggiornamento: 23:16

