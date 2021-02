Brasile, l'ultima di Bolsonaro: «Le mascherine hanno effetti collaterali e sono dannose per i bambini»

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha sostenuto in diretta social che l'uso delle mascherine per evitare la diffusione del Covid può avere effetti collaterali, come danneggiare la «percezione della felicità». Le sue affermazioni sarebbero basate su uno studio di una università tedesca. «Cominciano a comparire studi, non entrerò nei dettagli, sull'uso delle mascherine: una università tedesca dice che sono dannose per i bambini», ha detto il capo dello Stato.

APPROFONDIMENTI AMERICA LATINA Brasile, il ministero confonde gli stati: Amazonas (4 milioni di... LA CLASSIFICA Pandemia, Brasile peggior Paese al mondo per la gestione. Bolsonaro:... MONDO Brasile, Bolsonaro: «Il vaccino anti-Covid non è dei...

Brasile, il ministero confonde gli stati: Amazonas (4 milioni di abitanti) riceve solo 2.000 dosi di vaccino

Bolsonaro, non nuovo a uscite tendenti al negazionismo, ha parlato senza mascherina, seduto accanto a due collaboratori, durante una diretta sui social dalla residenza ufficiale a Brasilia. «Io ho la mia opinione sulle mascherine, ognuno ha la propria», ha aggiunto il presidente della Repubblica, secondo il quale starebbero cominciando a comparire «effetti collaterali» dall'uso prolungato della mascherina, quali «mal di testa, difficoltà di concentrazione, sconforto». Nel momento in cui diversi Stati e Comuni brasiliani sono tornati a rafforzare le restrizioni per arginare il Covid, Bolsonaro ha affermato che le persone «vogliono tornare a lavorare», criticando quei governatori e sindaci che li «costringono» a rimanere a casa.

Brasile, Bolsonaro: «Il vaccino anti-Covid non è dei governatori»

Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA