Brasile sospende importazione di 20 milioni di dosi Covaxin: 64.903 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Continuano a correre il contagio da Covid-19 in Brasile e la campagnia di vaccinazone procede a ritmo serrato mentre il Paese continua nell'acquisto e nell'importazione del farmaco immunizzante. Il ministero della Salute brasiliano ha deciso di sospendere il contratto per l'acquisto di 20 milioni di dosi di vaccino indiano Covaxin al centro di polemiche per presunte irregolarità all'esame della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid-19. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Marcelo Queiroga. La decisione è stata presa nel mezzo di proteste politiche da parte delle opposizioni che ieri hanno chiesto alla Commissione parlamentare d'inchiesta di aprire un'indagine sul presidente Jair Bolsonaro. L'importazione delle dosi del vaccino indiano «non è più opportuna», ha detto Queiroga al sito di Cnn Brasil.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Variante Delta a Roma, tracciati i primi casi: due ricoveri.... L'EPIDEMIA Si viaggia col Green Pass, ma all'Europa non basta: utilizzarlo... IL REPORT «La Cina ora è una nazione libera dalla malaria»:...

Variante Delta a Roma, tracciati i primi casi: due ricoveri. «Contagiata anche un'anziana vaccinata»

I dati del contagio

Continua a correre l'epidemia di Covid-19 in Brasile. Nelle ultime 24 ore si registrano 1.893 morti e 64.903 nuovi contagi, secondo dati del Consiglio nazionale delle segreterie di salute. Il bilancio totale sale a 515.985 vittime a fronte di 18.513.305 casi accertati dall'inizio della pandemia.