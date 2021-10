British Airways, addio al "signore e signori" negli annunci a bordo: «Useremo genere neutro»

Niente più "signore e signori" negli annunci a bordo. Questa è la decisione presa da British Airways che ha consigliato ai piloti e all'equipaggio di cabina di smettere di riferirsi ai passeggeri in quel modo e di sostituire i nomi con termini neutri rispetto al genere. La compagnia di bandiera britannica ha deciso di abbandonare il saluto per «assicurare che tutti i nostri clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano con noi al fine di celebrare diversità e l'inclusione».

Il passaggio da un linguaggio specifico al genere a un linguaggio neutrale porta gli annunci della compagnia aerea in linea con quelli fatti negli aeroporti. Segue anche le precedenti mosse di Lufthansa all'inizio di quest'anno e di easyJet e Air Canada nel 2019. Nel 2018, Quantas ha lanciato la sua iniziativa "Spirit of Inclusion" in cui il personale è stato incoraggiato ad astenersi dall'utilizzare termini specifici di genere. Si ritiene che la recente decisione sia stata in parte guidata da un cambiamento nei suoi clienti, secondo il Telegraph.

La compagnia aerea è intenzionata a rispettare le nuove norme sociali e a far sentire i bambini inclusi negli annunci, poiché una percentuale maggiore di famiglie viaggia dall'allentamento delle restrizioni di Covid. Un portavoce della compagnia ha dichiarato: «Celebriamo la diversità e l'inclusione e ci impegniamo a garantire che tutti i nostri clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano con noi».