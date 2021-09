Donna si ammala in aereo e muore dopo l'atterraggio di emergenza, calvario per gli altri passeggeri

Un aereo della British Airways è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Uzbekistan dopo che una passeggera si è ammalata a bordo. La donna, di 83 anni, sarebbe morta poco dopo l'arrivo nella capitale, Tashkent. Il volo BA260 è partito da Islamabad (Pakistan) alle 00:38 di mercoledì ed era programmato per partire verso l'aeroporto di Londra Heathrow. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media uzbeki, il Boeing 777 ha dovuto effettuare l'atterraggio d'emergenza esattamente due ore e 50 minuti dopo l'inizio del volo. Altri passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo e sarebbero stati in attesa al terminal dell'ex stato sovietico, al confine con l'Afghanistan. «Siamo molto dispiaciuti, questo volo è stato dirottato a Tashkent», si legge in un messaggio portato dal tracker di volo della British Airways.

Il volo dovrebbe continuare su Londra dopo il completamento delle formalità del caso. L'identità o la nazionalità della donna, al momento, non sono state rese pubbliche. Un funzionario dell'aeroporto ha detto all'agenzia di stampa russa TASS che il passeggero si era «sentito male e il capitano ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza a Tashkent». «Subito dopo il passeggero è morto», avrebbe detto il funzionario, che non è stato nominato. Il volo è stato ulteriormente ritardato dopo che è emerso anche un «problema tecnico» durante il rifornimento del volo, secondo i media uzbeki.

È stato necessario concedere una dispensa speciale a un ingegnere locale per riparare una pompa malfunzionante sul Boeing 777, un aereo normalmente non visto a Tashkent. Dopo le riparazioni, le ore dell'equipaggio erano scadute e gli era stato ordinato di riposare prima di ricevere il via libera per continuare il volo interrotto.