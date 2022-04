I "macellai di Bucha" colpiti in Donbass. «Putin vuole farli scomparire così che non parlino della strage»

Il "grande lavoro" fatto a Bucha non è bastato. Putin, dopo aver premiato il battaglione autore del massacro nella città ucraina, l'ha inviato a combattere nel Donbass, dove la guerra ha raggiunto il suo apice negli ultimi giorni. Secondo l'intelligence ucraina, lo zar li avrebbe spediti deliberatamente a Est, così che scompaiano e non possano testimoniare sugli orrori di Bucha. Ciò che è successo in quella che è diventata una delle città...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati