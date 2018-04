Cade dal settimo piano, Natalie muore a 19 anni. «Aveva dimenticato le chiavi di casa e voleva entrare dal balcone»

Sabato 28 Aprile 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 19:59

Aveva appena iniziato a lavorare in un bar di Magaluf, a Palma di Maiorca, quando la sua giovane vita si è spezzata, cadendo dal settimo piano. Vittima dell'incidente è Natalie Cormack, 19enne scozzese, che da qualche tempo si sarebbe trasferita in Spagna.Come riporta il sito Metro.co.uk , la ragazza tornando dal lavoro si sarebbe accorta di aver dimenticato le chiavi di casa e avrebbe cercato di entrare nel suo appartamento passando da un altro balcone.La Guardia Civile di Palma avrebbe confermato che la ragazza aveva da poco iniziato a lavorare nel bar. Il corpo di Natalie sarebbe stato trovato dai vigili del fuoco alla dieci del mattino sulla terrazza di un ristorante.Un portavoce della polizia avrebbe detto: «Era tornata a casa dal lavoro e non aveva le chiavi per entrare nel suo appartamento. È caduta da una certa altezza mentre cercava di entrare in un altro modo. Stiamo indagando». E un agente della Guardia Civile avrebbe aggiunto: «Stiamo ancora indagando, ma sembra che non avesse le chiavi quando è arrivata a casa. È andata allora nell'appartamento di un amico. Stava salendo sul suo balcone quando è caduta dal settimo piano».Pochi giorni fa Natalie avrebbe scritto su Facebook: «Sto avendo il miglior tempo della mia vita qui».