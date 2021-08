Il centro di controllo del Kennedy Space Center di Cape Canaveral sarà intitolato alla memoria di Rocco Petrone, morto nel 2006, figlio di emigranti italiani di Sasso di Castalda (Potenza) che, da direttore di tutte le operazioni di lancio della base spaziale, diede il via alla missione Apollo 11 che portò i primi uomini sulla Luna.

Lo ha comunicato all'Associazione degli ex dipendenti della Nasa la neo direttrice del centro spaziale Janet Petro, con una lettera nella quale ricorda il decisivo contributo dato da Petrone alla grande avventura della conquista dello spazio.

La richiesta di intitolare all'ingegnere di origini lucane il centro di controllo - che fu realizzato proprio da Petrone e

dalla sua formidabile squadra di circa 500 ingegneri - era stata avanzata dall'associazione degli ex dipendenti, tra i quali alcuni ex collaboratori ancora in vita, in occasione delle celebrazioni del 50/o anniversario della missione Apollo 11. In quell'occasione, la figura di Petrone, che era rimasta un po' nell'ombra, venne riscoperta, anche grazie alla pubblicazione della biografia dello scienziato nel volume «Dalla Terra alla Luna, Rocco Petrone, l'Italiano dell'Apollo 11», scritta dal giornalista Renato Cantore e pubblicata in Italia da Rubbettino.