Calci e pugni ai bambini, poi ne calpesta uno: ecco le immagini che incastrano la maestra

Sabato 23 Dicembre 2017, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 22:12

Quando quelle immagini hanno iniziato a circolare, non ha potuto far altro che ammettere: aveva perso la pazienza e aveva iniziato a colpire i suoi alunni, terrorizzandoli e lasciandoli in lacrime. È successo in una scuola materna di Shenmu, in Cina, dove una maestra è stata ripresa mentre picchiava i bambini e inveiva contro di loro, accusandoli di essersi comportati male e di non aver rispettato le sue indicazioni.Come mostrano le immagini girate da una telecamera di sicurezza, la donna si è scagliata con violenza contro i bimbi: nella clip si vede l'insegnante che si aggira in classe colpendo alla testa alcuni alunni prima di passare a calci, pugni e spintoni perfino contro quelli che stavano semplicemente seduti sul pavimento. Particolarmente crude sono le immagini in cui calpesta un bimbo e un'altra in cui colpisce con violenza per tre volte allo stomaco uno dei piccoli.In seguito all'ondata di polemiche scatenatesi dopo che il video è finito on line, il dipartimento di Educazione della città di Shenmu ha riferito di essere già in contatto con la scuola materna. L'istituto dovrebbe licenziare l'insegnante che è stata costretta a scusarsi con i genitori, ma al momento non c'è alcuna comunicazione ufficiale.