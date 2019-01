Martedì 15 Gennaio 2019, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Indonesia, un coccodrillo lungo cinque metri ha divorato una scienziata che gli stava dando da mangiare.Secondo il racconto del Tribun News, Deasy Tuwo di 44 ​​anni, che lavorava nel centro di ricerca, stava lanciando dei pezzi di carne al coccodrillo Merry, quando il rettile l'ha trascinata in acqua e l'ha divorata.Il giorno successivo, lo staff del laboratorio CV Yosiki, che si trova nella provincia di North Sulawesi, ha notato uno strano oggetto fluttuare in acqua. Poi, il team ha visto il coccodrillo steso con il corpo di Tuwo tra le fauci. Il rettile ha strappato il braccio sinistro della donna e mutilato la parte superiore del torace. Le squadre di soccorso hanno combattuto con l'animale per strappargli ciò che resta del corpo della donna.Secondo il personale del centro, Merry è un animale molto aggressivo che in passato ha attaccato e ucciso un altro coccodrillo. Il rettile sarà trasferito in un altro centro nel distretto di Bitung.