Coppia britannica paga a Ibiza oltre 11.000 euro per l'affitto di un attico che non esiste

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 15:27

Una coppia britannica ha pagato oltre 11mila euro per l'affitto di un attico di lusso di Ibiza pubblicizzato da Airbnb, che una volta arrivati sull'isola si è rivelato inesistente. Fortunatamente alla fine, comunque, la coppia ha ottenuto dalla piattaforma il rimborso dei soldi versati.Ian e Denise Feltham avevano già pagato 11.200 euro per un appartamento VIP che prevedeva anche idromassaggio, bagno turco e ascensore privato presso il Good Complex. L'affitto della struttura è avvenuto attraverso il portale Airbnb, dove sembrava che la villa, proposta dalla società Lux Travel Collective, fosse affidabile, avendo 37 recensioni e una valutazione a cinque stelle.Ian Feltham, 75 anni, ha raccontato al Times «Quando ci siamo presentati, l'addetto alla reception ha detto che non c'era nessun attico VIP a Las Boas e che un signore che vive nell'edificio attrae sempre i turisti, creando questo grosso problema».Alla fine la società Lux Travel Collective è stata eliminata dal portale e Ian e Denise Feltham hanno ottenuto il rimborso. Airbnb ha riferito al Times «La nostra gestione del problema è in linea con i nostri standard elevati e con questa comunicazione, inoltre, intendiamo scusarci con i clienti dopo averli comunque rimborsarli dell'intero importo».