Coppia fa causa al figlio e alla nuora perché non hanno dato loro un nipote

Una coppia di Uttarakhand, nel nord dell'India, ha citato in giudizio il loro unico figlio e sua moglie per non aver dato loro un nipote dopo sei anni di matrimonio.

Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, affermano di aver speso i loro risparmi per allevare il figlio, pagando per lui un corso da pilota e un matrimonio sontuoso.

«Mio figlio è sposato da sei anni, ma non hanno ancora in programma di avere un bambino», ha detto Prasad alla stampa locale. La coppia ha chiesto al figlio una cifra di quasi 626.785 euro, se il prossimo anno non nascerà un nipotino.

L'insolita causa, considerata «molestia mentale» dall'avvocato della coppia, è stata infine archiviata.