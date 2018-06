Tornano a casa dal loro primo appuntamento, giovane coppia muore dopo un incidente stradale. Erano entrambi genitori

Sabato 16 Giugno 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il loroinsieme, purtroppo è stato anche l'ultimo. Sarah-Jayne Thomas, 28 anni, e Tim Grace, 31 anni, stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata a cena insieme quandoed è finita fuori strada.Entrambi genitori di due bambini, si erano conosciuti da poco e avevano deciso di frequentarsi. Quello da cui tornavano era il primo appuntamento insieme, ma purtroppo non potranno averne altri. Tutti e due, genitori di due bambini, sono morti sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate dopo lo schianto. Come riporta il Metro , per potersi vedere erano tutti e due usciti prima dal lavoro, sembravano essere molto presi e dopo le loro precedenti relazioni fallimentari avevano voglia di rifarsi una vita.La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente, pare però che sia stata una tragica fatalità, forse una disrazione alla guida. Sconvolte le famiglie e gli amici dei due giovani