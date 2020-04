Corea del Nord, l'Intelligence di Taiwan: «Kim Jong-un è malato»

Kim Jong-un «è malato»: lo ha rivelato Chiu Kuo-cheng, direttore dell'intelligence di Taiwan (Nsb), in Parlamento. Sulla base delle indiscrezioni dei media internazionali, Kim potrebbe essere gravemente malato o addirittura morto e sul punto, alla richiesta di chiarimenti di un parlamentare, Chiu ha replicato che il leader nordcoreano «è malato». All'ulteriore domanda se sia ancora vivo, ha sorriso senza rispondere, nel resoconto fatto dell'agenzia statale Cna. Incalzato ancora,Chiu ha replicato che ci sono piani d'emergenza in caso di un vuoto di potere in Corea del Nord.

Per giorni si sono ricorse indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jong-un e sulla ragione della sua assenza dalla scena politica, chi diceva che era morto e chi sosteneva fosse in un resort.

«Kim Jong-un clinicamente morto», il sinologo Sisci: iniziata lotta di successione. Ma sulla sorte del leader è ancora giallo

Kim e il coronavirus, giallo sulla sua salute. Seul rassicura: «Fake news, sappiamo dov'è»

Corea del Nord, giallo sulla salute di Kim Jong-un: la Cina invia team di medici

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA