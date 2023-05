Vietato comprare casa in Florida se sei cinese o russo: l'ultima, controversa legge di Ron DeSantis

Vietato comprare casa in Florida, ma solo se sei cinese, russo, iraniano, siriano, cubano, venezuelano o della Corea del Nord. Ron DeSantis continua a far parlare di sè per leggi controverse. L'ultima, che entrerà in vigore dal 1 luglio, vieta ai cittadini di Cina, Russia, Corea del Nord, Iran, Cuba, Venezuela e Siria di acquistare proprietà in Florida perché provenienti «da paesi stranieri fonte di preoccupazione».

Ora, riporta Axios, tre cinesi residenti nello Stato ha fatto causa contro il provvedimento accusandolo di essere discriminatorio e di violare la costituzione americana.

Per il governatore repubblicano, che a giorni dovrebbe candidarsi alla Casa Bianca, la legge «serve a proteggere la Florida dalla minaccia del partito comunista cinese».

Ma l'American Civil Liberties Union, uno dei gruppi che rappresentano i tre residenti e la società immobiliare Multi-Choice Realty Llc nella causa, ha replicato che la legge è «basata su affermazioni false» sulla sicurezza nazionale e «non ci sono prove che gli acquisti immobiliari da parte di cinesi siano una minaccia».