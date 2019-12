Corea del Nord, Kim Jong Un minaccia: «Il mondo sperimenterà in futuro nuova arma strategica»

Kim Jong Un rialza la voce quando in Corea del Nord è stato appena celebrato il capodanno. Il paese abbandona la moratoria sui test missilistici nucleari e intercontinentali e il suo leader Kim Jong Un, secondo l'agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA, annuncia che «il mondo sperimenterà una nuova arma strategica» di cui il suo Paese sarà in possesso «nel prossimo futuro». «Non c'è motivo per noi di sentirci unilateralmente legati agli impegni», ha detto Kim ai principali membri del partito.

«Gli Stati Uniti stanno sollevando richieste contrarie agli interessi fondamentali del nostro Stato e stanno adottando un atteggiamento da gangster».



