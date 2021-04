Covid Brasile, oltre 70 mila nuovi casi e 3.076 morti in 24 ore. Bolsonaro continua a promuovere l'idrossiclorochina

Il Brasile ha registrato altri 3.076 decessi correlati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime nel Paese a 389.492, secondo quanto riferito sabato dal ministero della Salute. Secondo il dicastero, ieri sono stati registrati altri 71.137 nuovi casi, mentre il totale dei casi registrati nel Paese dall'inizio della pandemia è ormai a 14.308.215.

Venerdì scorso il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha trasferito alla Segreteria generale dell'Esercito il suo ex ministro della Salute, il generale Eduardo Pazuello. Pazuello è stato titolare della Salute per dieci mesi (da maggio 2020 a marzo 2021), lasciando il dicastero nel momento peggiore della pandemia, con record di decessi per Covid e l'espansione della malattia in tutto il Brasile .

La gestione di Pazuello - ricorda il portale di notizie G1 - è stata caratterizzata dal sostegno all'uso della clorochina, da una crisi nell'approvvigionamento di medicinali e ossigeno e dal sostegno delle terapie per il trattamento precoce del Covid-19. Lo stesso Bolsonaro continua a difendere l'uso dell'idrossiclorochina e di altri farmaci, nonostante l'Oms sostenga la loro inefficacia contro la malattia.