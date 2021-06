Covid, Indonesia: più di 21mila contagi in un giorno: nuovo record giornaliero

Record di contagi Covid nelle ultime 24 ore in Indonesia, ad oggi il Paese più colpito dal virus nel sud-est asiatico: sono oltre 21.000 i nuovi casi giornalieri. Nel Paese gli ospedali sono ormai allo stremo e sono in totale, 2,1 milioni i casi e 57.138 morti registrati da inizio pandemia. Ma si stima che i dati effettivi siano molto più alti a causa del basso numero di test effettuati. Il numero dei contagi è esploso nel Paese nelle ultime settimane, dopo i viaggi compiuti da milioni di persone a maggio per raggiungere i propri cari al termine del mese di digiuno musulmano del Ramadan. Allo stesso tempo, le autorità hanno individuato la presenza di nuove varianti del virus altamente contagioso.

«Ci aspettavamo un aumento del numero di casi», ha detto il portavoce della squadra incaricata della lotta al Covid-19, Siti Nadia Tarmizi. «Il picco è previsto entro le prossime due o tre settimane». Crescono i timori di un diffuso fallimento del sistema sanitario indonesiano e notizie di stampa indicano casi di pazienti dimessi perché gli ospedali sono sovraffollati. Nella duramente colpita capitale Giacarta, così come a Giava occidentale e centrale, i pazienti si stanno riversando negli ospedali, compresi quelli portatori della variante Delta del virus, identificata per la prima volta ad aprile in India.