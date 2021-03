Covid, non indossa la mascherina: uomo arrestato sotto gli occhi del figlioletto in lacrime

Sui social circolano le immagini di due poliziotti che immobilizzano un uomo in una strada della città ceca di Uherske Hradiste per non aver indossato la mascherina, mentre il figlio di 3 anni piange disperato nonostante l'indifferenza degli agenti.

Secondo il post di Facebook dove è stato pubblicato il video, gli eventi si sono verificati il ​​10 marzo quando l'uomo stava tornando con suo figlio da un parco giochi. Una passante ha preso in braccio il piccolo per rassicurarlo. La pubblicazione cita anche la madre del bambino, che ha spiegato che l'uomo è stato fermato perché «semplicemente non voleva indossare la mascherina».

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Covid, Pasqua ancora in lockdown e per la messa delle Palme solo... L'OPERAZIONE Controlli anti-Covid ad Arzano: multe per mancato uso mascherina IL LOCKDOWN Zona rossa: circoli sportivi vietati, il nodo seconde case. Che cosa...



Le immagini hanno provocato indignazione nella società ceca e molti hanno condannato le azioni dei poliziotti. Tuttavia, il sindaco di Uherske Hradiste, Stanislav Blaha, ha affermato che il video non mostra l'intera vicenda. L'assessore si è detto sorpreso quando ha visto per la prima volta il video, ma ha spiegato che dopo aver parlato con i due agenti coinvolti ha scoperto che l'uomo ignorava le loro richieste e ha mostrato un comportamento aggressivo.

Ultimo aggiornamento: 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA