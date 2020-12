Covid Usa, sposati da 30 anni: marito e moglie muoiono insieme tenendosi per mano

Insieme da 30 anni, sono morti tenendosi per mano. Avevano il Covid. Paul Blackwell e Rose Mary Blackwell, di 62 e 65 anni facevano gli insegnanti a Prairie, in Texas. Paul era professore di educazione fisica e allenatore di football, mentre Rose Mary era da vent'anni insegnante di scuola elementare: come riferisce la Cnn i due, marito e moglie, sono morti di Covid dopo due settimane di terapia intensiva e di ventilazione all'Harris Methodist Hospital. Come ha confidato il figlio Shawn Blackwell, i genitori se ne sono andati tenendosi per mano, insieme fino alla fine, accuditi dall'affetto dei figli.

It is with great sadness that we report the passing of two GPISD staff members after a courageous battle with COVID-19.... Pubblicato da Grand Prairie ISD su Lunedì 14 dicembre 2020

La difficile decisione

Blackwell ha detto che i suoi genitori lavoravano regolarmente, finché non sono comparsi i primi sintomi del coronavirus: le condizioni dei due si sono subito aggravate, rendendo necessario il ricovero della coppia. «I medici hanno detto che non avevano visto alcuna progressione a tutti, e sono stati lentamente declinando nelle loro funzioni vitali generali»​ così il figlio, Shawn Blackwell. Poi la decisione, da parte dei figli, di togliere i supporti vitali, dopo che i medici hanno assicurato loro che non c'era alcun margine possibile di miglioramento: «Io e mio fratello siamo giunti alla conclusione di lasciarli andare insieme in pace. Erano insieme e si tenevano per mano. Anche io e mio fratello tenevamo le mani dei miei genitori, così tutti e quattro ci stringevamo le mani a vicenda mentre entrambi venivano rimossi dal respiratore».

Il cordoglio della scuola

Nel frattempo il Grand Prairie Independent School District, la scuola dove i coniugi Blackwell prestavano servizio, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia, in un lungo post rilasciato sui canali social dell'Istituto: «Rose Mary e Paul ci mancheranno molto. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla loro famiglia, agli amici, ai colleghi e agli studenti sia attuali che precedenti". I Blackwell lasciano quattro figli e venti nipoti.

