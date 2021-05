Donna denuncia un ginecologo: «Mi ha fecondata con il suo seme»

Woman claims DNA test shows sperm bank doctor secretly impregnated her https://t.co/8Gv7t2G8GY via @nypost — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) May 25, 2021

Copy Code



Una donna ha presentato una denuncia presso un tribunale federale di New York, USA, contro un ginecologo in cui afferma di essere stata inseminata con lo sperma del medico negli anni '80, secondo quanto riportato dal New York Post.

APPROFONDIMENTI CALABRIA Calabria, mamma a 63 anni: «Il parto? Un miracolo. Ora vivo per... LA RICERCA In provetta i primi "avatar" degli embrioni umani:... LA SANITÀ Napoli, primo bimbo nato da fecondazione in vitro nel centro di...

La querelante ha appreso del presunto crimine solo l'anno scorso dopo che sua figlia ha effettuato un test del DNA su un sito web.

«La donna non avrebbe mai accettato che l'accusato usasse il proprio sperma per fecondarla», si legge nel documento del tribunale, che afferma inoltre che la donna non ha posto comunque alcuna restrizione su chi potesse essere il donatore.

Bianca Voss, 75 anni, era stata dall'ostetrico Martin Greenberg e aveva pagato 100 dollari per ricevere il liquido seminale da un uomo anonimo in una banca del seme nel 1983. Al termine del processo di fecondazione e il termine del tempo di gestazione, la vittima ha partorito nel 1984 una bambina, Roberta.

Era il 2020, quando la giovane ha acquistato un kit di DNA dal sito Web 23andMe per ottenere informazioni sulla sua parentela e si è resa conto che il suo padre biologico era Greenberg. «È orribile guardarsi allo specchio e vedere la persona che ha violentato mia madre e io vedo il suo viso ogni volta che mi guardo allo specchio. Mi sento confusa su chi sono» ha riferito Roberta alla NBC News.