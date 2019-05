Fa sesso con un bimbo di 11 anni, donna si giustifica così con i giudici: «Mi avvicinò lui»

#FirstThem Woman charged with raping 11-year-boy on her son's lacrosse team Su Hyon Dillon, 44 Where is #MeToo https://t.co/v9mvlroXXx pic.twitter.com/SARrNgZzyu — Black Media Web (@BlackMediaWeb) 8 maggio 2019

Mercoledì 8 Maggio 2019, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe fatto sesso con l’amico di 11 anni del figlio, dopo mesi di avances e un primo bacio dato quando ne aveva ancora 10: per questo motivo Su Hyon Dillon, una donna di 44 anni, è finita in manette con l’accusa di violenza sessuale su minore. È successo a Puyallup, nello stato di Washington, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. I due ragazzini si erano conosciuti perché compagni di squadra di, uno sport diffuso negli Usa e in Canada, e il marito di Su Hyon ne era l’allenatore: le violenze,sarebbero andate avanti dal maggio 2014 al maggio 2015, ma è solo ultimamente, dopo aver manifestato alcuni disturbi (tra cui tendenze suicide), che il ragazzino ha confessato tutto ad una psicologa.Sua madre infatti, preoccupata per la sua deriva, l’aveva mandato dal papà in Virginia, dove ha iniziato a raccontare quanto gli accadeva a casa dell’amico. La denuncia è scattata il 5 aprile e una settimana fa la donna è stata arrestata: «Ci siamo dati il primo bacio a casa sua, dove ci ritrovavamo con gli altri compagni», ha confessato il ragazzino, che ha specificato come la 44enne gli chiedesse di tenere tutto segreto perché voleva che il loro amore fosse una cosa seria.La donna ha ammesso i rapporti sessuali ma ha affermato come fosse il ragazzino ad avvicinarla: una versione che non ha comunque convinto gli investigatori, data la sua giovanissima età.