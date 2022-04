Donna incinta di cinque mesi uccisa a colpi di arma da fuoco davanti alla figlia di 3 anni

Una donna incinta di cinque mesi è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco, nel quartiere Rio Doce, a Olinda, Brasile. Secondo la Polizia Civile, come riporta g1, il delitto è avvenuto davanti a una delle sue figlie, una bambina di 3 anni, in un appartamento di un edificio in Rua Três. Kariny Tavares Vicente da Silva aveva 22 anni e, secondo la sua famiglia, era una casalinga.

Questo è il quarto omicidio di una donna registrato dalla Polizia Civile in solo tre giorni e il terzo in cui la vittima viene uccisa davanti a uno dei suoi figli.

In un primo momento, per la polizia, non ci sono indicazioni che si tratti di un reato di femminicidio.

Le indagini sono state avviate dal Dipartimento Omicidi e Protezione Personale. Secondo il delegato Victor Leite, Kariny viveva lì con suo marito, che è un commerciante, e le loro figlie di 2 e 3 anni. L'uomo ha confermato che la moglie era incinta.

Sulla scena del crimine, Victor Leite ha parlato con i parenti della vittima, che hanno detto che non faceva uso di droghe e non era coinvolta in reati.

«Non ha litigato con nessuno e sembra che non abbiano preso nulla dall'appartamento. Non c'è un indizio che faccia capire la motivazione di questo omicidio», ha raccontato l'uomo.

Secondo l'esperto criminale Victor Sá Leitão, responsabile della scientifica sulla scena del crimine, la donna è stata uccisa con tre colpi alla testa.

«Era nell'appartamento in cui viveva, in camera da letto, sopra il letto. La porta era sfondata», ha sottolineato.

Sui social media, l'ultima pubblicazione di Kariny riguardava il bambino che stava aspettando. «Che tu possa nascere in buona salute. Grazie, mio ​​Dio», aveva detto, in un video in cui mostrava il test di gravidanza positivo e un completo da neonato.