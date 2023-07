Donna nuda sull'autostrada e con una pistola in mano: spari in aria e minacce. Sconosciute le cause del folle gesto

Attimi di stupore e paura in California (Usa). Le telecamere della strada Interstate 80 hanno mostrato il momento in cui una donna è scesa dalla sua auto sul ponte «Bay Bridge» di San Francisco senza vestiti e con una pistola in mano. La donna camminava nuda mentre puntava una pistola contro le auto di passaggio e poi quelle della polizia.

Cosa è successo

In un video caricato sui social (poi rimosso, ndr.), si sente la voce di uomo mentre filmava l'accaduto: «Questa tizia ha una pistola p***a p*****a».

Happened today on the Bay Bridge heading into Oakland. The Ghetto pic.twitter.com/vVyWMLnSl3 — TonyTheTiger 🏳️‍🌈 (@theluxtravler) July 26, 2023

Altri filmati mostrano la donna che cammina lungo la rampa e spara proiettili in aria.

Dopo aver minacciato, con parole quasi incomprensibili secondo quanto riportato da alcuni testimoni, i presenti, la donna è stata circondata dagli agenti della polizia.

In seguito è stata avvicinata dagli agenti della California Highway Patrol. Quando gli agenti della California Highway Patrol sono arrivati sulla scena, hanno detto di aver detto alla donna di gettare la pistola. La donna inizialmente ha rifiutato, ma alla fine ha gettato l'arma. Gli agenti hanno dichiarato che non ci sono stati feriti e nessun veicolo è stato colpito da colpi d'arma da fuoco. L'arresto è avvenuto in maniera pacifica.

Da sottolineare che l'incidente ha bloccato il ponte chiuso per un'ora, con ritardi residui che si sono protratti fino a notte.