Dybala vicino a Maradona nel murale dell'Argentina: scoppia la polemica

Non bastavano l'inchiesta della magistratura sulla responsabilità dei medici per la morte di Maradona (sette indagati per cui è stato disposto il divieto di espatrio, gli interrogatori si iniziano lunedì 31 maggio) e le tensioni tra i cinque eredi del Pibe e l'avvocato Morla sui suoi beni. C'è un altro caso - meno grave, fortunatamente - che riguarda Diego: è il caso del murale disegnato dall'artista Andres Mariani nella sede della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati