Egitto, Trump vede al-Sisi: «Abbiamo spazzato via l’Isis»

Martedì 25 Settembre 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se guardi varie parti del Medio Oriente, se guardi la Siria, abbiamo spazzato via l’Is. Siamo agli ultimi spasmi». Ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un incontro bilaterale a New York con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, del quale ha elogiato il «lavoro eccezionale» svolto sul piano del contrasto al terrorismo.«So che ti stai impegnando molto. Non è facile. Sei in prima linea. Ma hai fatto un lavoro eccezionale, e voglio solo congratularmi con te», ha rimarcato il presidente statunitense rivolgendosi al «grande amico» egiziano, stando a una nota diffusa dall’ufficio stampa della Casa Bianca. «Con il tuo sostegno, signor presidente - ha risposto al-Sisi - saremo in grado di raggiungere questo obiettivo. Saremo in grado di eliminare il terrorismo. Nella campagna per le presidenziali ti eri impegnato chiaramente ad eliminare il terrorismo ovunque».«La nostra relazione non è mai stata così forte. Stiamo lavorando con l’Egitto su molti fronti diversi, compresi quelli militari e commerciali. E andiamo molto d’accordo ed è un onore essere di nuovo con te», ha aggiunto Trump. Al-Sisi, dal canto suo, è stato prodigo di complimenti nei confronti di Trump. «Mi congratulo con te per tutti i risultati che hai raggiunto nell’ultimo anno», ha sottolineato il leader egiziano, sottolineando che «questo incontro dimostra davvero la grandezza della relazione tra l’Egitto e gli Stati Uniti. Abbiamo relazioni da 40 anni. E durante il tuo mandato, signor presidente, il nostro rapporto ci ha portato a un sostegno ancora maggiore. Grazie».