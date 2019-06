Cade a 35 anni dal motorino e ha un'erezione per 9 giorni: «Credevo passasse sola»

Domenica 2 Giugno 2019, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 21:41

Ha un bruttoche gli causaUn 35enne inglese ha sofferto di”. L’erezione era di grado IV, ovvero il livello massimo nella scala che misura l’intensità dell’erezione, come riporta un articolo scientifico pubblicato su ‘'.Dopo l'incidente il paziente ha avuto un'erezione continua per 9 giorni. Si sarebbe trattato di un episodio non doloroso, ma certo molto fastidioso e potenzialmente pericoloso per la salute del paziente. Dopo la caduta dal motorino il 35enne ha riportato un'ustione in prossimità dei genitali che ha scatenato i sintomi. Probabilmente l'uomo era troppo imbarazzato, così per diversi giorni ha evitato la visita medica, ma dopo 9 giorni è andato in ospedale spiegando quello che gli era successo.In pronto soccorso è stata individuata una fistola bilaterale, che ha causato "". A quel punto i medici hanno inserito un catetere e proceduto a far tornare tutto nella normalità. Fortunatamente il paziente non ha riportato danni permanenti, ma dovrà sottoporsi a regolari visite di controllo.