L'ex presidente catalano Puigdemont fermato al confine dalla polizia tedesca

Domenica 25 Marzo 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 13:46

MADRID - È stato fermato alle 11,19, mentre in auto attraversava la frontiera tedesca dalla Danimarca, proveniente dalla Finlandia. L’ex presidente catalano Carles Puigdemont era diretto alla sua villa di Waterloo, in Belgio, inseguito da un euro ordine di arresto spiccato dalla giustizia spagnola, che aveva beffato allontanandosi dal paese nordico, quando l’autorità di polizia aveva attivato le ricerche. La polizia tedesca ha confermato l’arresto, dopo l’identificazione, sull’autostrada A7 in direzione sud, attraverso il portavoce della sezione criminale del Land di Scchleswing Holstein, Uwe Keller. E Puigdemont resta per il momento in stato di arresto in commissariato, in attesa del completamento della procedura prevista dall’ordine di arresto, secondo quanto ha comunicato il suo difensore Jaume Alons-Cuevillas.La fuga dell’ex presidente, esiliatosi in Belgio dal 27 ottobre scorso, quando la regione è stata commissariata dal governo di Rajoy, dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza, è ora terminata. Accusato di ribellione, sedizione e malversazione dal giudice del Tribinale Supremo, Pablo Llarena, che venerdì ha spiccato l'ordine europeo di arresto nei suoi confronti, rischia fino a 30 anni di carcere.