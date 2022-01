Filippine, arresto per i no vax che escono di casa: il provvedimento del presidente Duterte

Sei un no vax? Non resti in casa ed esci? Scatta l'arresto. Succede nelle Filippine. Arresto per le persone non completamente vaccinate che escono da casa «per fermare la diffusione del virus e proteggerli».

È la misura decisa dal presidente Rodrigo Duterte, al termine di un vertice della task force anti-Covid. Stando a quanto riferito dal suo portavoce Alexei Nograles, la direttiva è stata decisa «per la sicurezza e salute pubblica».

In precedenza, un lockdown di fatto per i non vaccinati era già stato imposto nell'area metropolitana di Manila, con oltre 13 milioni di abitanti, autorizzando l'uscita dalle proprie case solo per ragioni essenziali.

Sulla base del Department of Health delle Filippine l'85% dei pazienti Covid nella Regione della Capitale è in condizioni critiche e non vaccinato. Mentre, il 93% dei morti per virus era non vaccinato.