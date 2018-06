Filippine, il presidente Duterte bacia sulle labbra una lavoratrice durante un comizio: pioggia di critiche

Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: ad un evento per la comunità filippina a Seul, dove si trova in visita ufficiale, ha pubblicamente baciato sulle labbra una lavoratrice filippina, che aveva scelto a caso e chiamata sul palco accanto a lui per donarle un libro.







La scena, riferisce Bbc news, ha suscitato apprezzamento nella sala, ma è stata aspramente criticata ad esempio dal gruppo filippino per la difesa dei diritti delle donne Gabriela, che l'ha definita «schifosa teatralità di un presidente misogino». La senatrice dell'opposizione Risa Hontiveros l'ha a sua volta definita una «spregevole esibizione di sessismo e un grave abuso di autorità», e ha accusato il presidente di agire come un «re feudale».



Allo stesso modo, molteplici sono state le critiche online sui social media. La donna coinvolta nella scena si chiama Bea Kim, è sposata e ha due figli. Secondo quanto ha poi affermato, non ha visto alcuna «malizia» nel bacio del presidente, che però è stato già in passato accusato più volte di comportamenti inappropriati nei confronti delle donne, e che ha una partner da molto tempo dalla quale ha avuto una figlia.

Lunedì 4 Giugno 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 14:43

