Napoli, lotta allo spaccio di droga: in sole 12 ore cinque arresti

I Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna, Napoli, hanno arrestato per spaccio di droga 3 persone, tutti già noti alle forze dell'ordine. Erano in Via Borsellino, all'interno del rione ex lege 219 e mentre uno cedeva alcune dosi ai clienti in fila, gli altri due monitoravano la zona per evitare sorprese delle forze dell'ordine. Vigilanza inutile.

I militari hanno bloccato tutti e recuperato 314 dosi di crack, 69 di cocaina e 1.595 euro in contante ritenuto provento illecito. Uno è finito in carcere, mentre i complici sono ai domiciliari.

Appena poche ore prima, gli stessi militari hanno arrestato 2 uomini che dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio perché trovati in possesso di 56 dosi di crack e 7 di cocaina, oltre a circa 30 euro in contante. Erano in Via Leopardi, nel comune di Castello di Cisterna.