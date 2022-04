Macron in calo, Marine Le Pen (che si smarca da Putin) in crescita: domani primo turno presidenziali, il presidente trema

PARIGI Quasi 49 milioni di francesi sono chiamati a votare domani per il primo turno delle presidenziali. Quanti andranno davvero ai seggi è la prima grossa incognita di un’elezione che non riguarda soltanto la Francia e l’Eliseo, ma l’Europa, gli equilibri economici e strategici, le alleanze. L’astensione potrebbe essere storica, sfiorare il fatidico 28,4 per cento del 21 aprile 2002 che mandò al ballottaggio con Jacques Chirac Jean Marie Le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati