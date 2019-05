Venerdì 24 Maggio 2019, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La camera di videosorveglianza di un'abitazione di Altadena in California ha registrato un singolare combattimento tra un gatto e un coyote, dove a uscire vincitore è stato proprio il felino.Dalle immagini si può osservare nitidamente come il gatto si è alzato in piedi e ha colpito ripetutamente il coyote, mettendolo in fuga.L'audace felino ha dato pochi, ma decisivi colpi all'animale selvatico che scoraggiato si è allontanato dal cortile dell'abitazione. Secondo i proprietari della casa, il felino - che non era il loro animale domestico - è rimasto illeso, come ha riferito poi Abc News.