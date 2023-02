​Genitori accusati di aver causato l'obesità che ha ucciso la figlia durante il lockdown

In Galles, i genitori di un'adolescente di 16 anni sono stati accusati della morte della figlia permettendo alla giovane di raggiungere un'obesità patologica e di farla vivere in «condizioni inadeguate» durante il lockdown per covid-19. La ragazza è stata trovata morta nel letto dalla madre nella loro casa in Galles.

Secondo il quotidiano Daily Mail, la ragazza soffriva di spina bifida, una malattia che le impediva di camminare e, quindi, utilizzava una sedia a rotelle per muoversi.



che ora sono accusati di averla lasciata ingrassare durante il lockdown del 2020 e i chili di troppo le avrebbero peggiorato le sue condizioni di salute.

Secondo la stessa fonte, il pubblico ministero ha affermato, in tribunale, che la ragazza è stata trovata morta, nell'ottobre 2020, «in condizioni inadatte anche agli animali» con il pavimento della camera da letto ricoperto di urina.

Il pm ha anche affermato che «quando gli agenti hanno rimosso il cadavere, hanno potuto osservare il letto pieno di larve e con un odore difficile da sopportare».

Secondo The Guardian, i parati del soffitto della camera da letto erano ricoperta di escrementi di mosche.

La madre si è dichiarata colpevole dell'accusa, mentre il padre nega l'omicidio colposo per negligenza.

La coppia sarà processata il prossimo 1 marzo.