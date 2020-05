Gioca con il cellulare in carica, l'apparecchio prende fuoco

ill never play my phone while charging..ever again😳 lps tgk fon tok aku meletup sebelah aku tadi🥵scaryshit pic.twitter.com/a1g1KUKyVQ — 𝐶𝑖𝑛𝑛𝑎𝑚𝑜𝑛 𝐺𝑖𝑟𝑙 ☾ (@farishafadzleen) May 3, 2020

Copy CodeNur Farisha Fadzleen Mohd Nasir, una ragazza di 24 anni residente in, ha condiviso un video sul suo account Twitter nel quale documenta cosa è accaduto mentre usava il cellulare della nonna che era in carica. Nelle immagini è possibile vedere come il dispositivo ha preso fuoco e si è sciolto.«Non giocherò mai più con un telefono mentre è in ricarica... Non lo farò mai più, dopo aver visto come è esploso poco distante da me. Mi sono spaventata», ha scritto la giovane.«Quando il telefono è esploso, il rumore è stato piuttosto forte. Ho spento l'interruttore immediatamente», ha raccontato la ragazza al Sinar Daily.Il post ha ricevuto diversi commenti su Twitter, alcuni dei quali hanno tentato di dare una spiegazione a quanto è avvenuto.