Giovane donna ricoverata in ospedale dopo aver annusato sottaceti: danni cerebrali irreversibili

Una giovane donna di 25 anni, Thais Medeiros de Oliveira, ha subito una lesione cerebrale irreversibile, secondo la diagnosi di Rubens Dias, un medico dell'unità di terapia intensiva di un ospedale di Santa Casa de Anápolis, Brasile. Lo specialista, seconda quanto riporta G1, ha spiegato che la lesione è stata causata dalla mancanza di ossigenazione nel cervello.

L'episodio risale al 17 febbraio, quando mentre pranzava a casa del suo fidanzato, la ragazza ha annusato un barattolo di peperoni sott'aceto. Da quel momento è ricoverata presso l'unità di terapia intensiva della città.

Secondo la madre di Thais, Adriana Medeiros, sua figlia sta rispondendo alle cure. Tuttavia, un medico che tiene in cura la giovane ha riferito che la paziente avrebbe dovuto essere trasferita in un centro di riabilitazione. Il medico ha spiegato, inoltre, che la ferita è stata causata dopo che Thais ha avuto un arresto cardiaco, che ha portato a una mancanza di ossigenazione nel cervello. Il professionista ha affermato anche che la giovane potrebbe migliorare, ma che potrebbe non essere più in grado di tornare alla piena normalità.



Il medico della Santa Casa de Anápolis Murilo Santana ha spiegato che Thais era già arrivata ​​al reparto con una grave condizione respiratoria e che la famiglia l'aveva informato che la giovane donna aveva già una malattia polmonare cronica, che ha peggiorato la situazione.

«Durante il pasto - Thais - è entrata in contatto con il peperone e ha cominciato ad avere il fiato corto, e che è peggiorata. È arrivata già intubata, sedata, con shock emodinamico», ha raccontato il medico. La madre di Thais, Adriana, ha ricordato che sua figlia aveva la bronchite e l'asma e soffriva di crisi allergiche. «Taís ha contratto l'asma e la bronchite alla fine della gravidanza. È allergica a molte cose, ma ancora non lo sapevamo. Stava per iniziare un trattamento all'Hospital das Clínicas di Goiânia, ma, per motivi economici, non ha potuto continuare», ha detto la madre. Adriana ha spiegato che le crisi di Thais sono iniziate con mancanza di respiro, tosse e vesciche sul corpo, tuttavia, non aveva mai registrato una reazione al pepe, cosa che ha sorpreso tutti. Il medico allergologo del Santa Casa, Lany Noleto, ha riferito che le allergie alimentari sono comuni, ma nel caso di Thais si tratta di una paziente che ha già una malattia infiammatoria, l'asma, in cui la crisi può essere provocata da un motivo «irritante».