Portogallo, donna incinta aggredisce la ginecologa con calci e pugni

Una dottoressa del servizio di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Amadora Sintra, Portogallo, è stata aggredita da una donna incinta con disturbi emotivi. A confermare l'aggressione, è stato l'ospedale Professor Doutor Fernando Fonseca, meglio noto come Amadora-Sintra.

Come riporta il giornale portoghese CM Jornal, la dottoressa e la paziente erano in disaccordo, poiché la donna non assumeva i farmaci così come prescritti dalla professionista, e per questo deve esserne nata una discussione, quando la donna gravida ha iniziato a attaccare la ginecologa con pugni e calci. La donna sembra che sia stata fermata solo da un altro medico che pratica arti marziali.

La dottoressa è stata identificata dagli agenti della polizia in servizio presso l'ospedale ed è stato attivato il meccanismo di supporto interno pensato per gli operatori sanitari vittime di violenza, che include supporto clinico, psicologico e legale.

La ginecologa ha riportato ferite lievi e non c'è stato bisogno di disporre il ricovero in ospedale.

Il Consiglio di amministrazione del nosocomio si rammarica profondamente per quanto accaduto e ripudia fermamente qualsiasi atto di violenza contro i suoi professionisti, mentre da qualche tempo i medici chiedono un piano per prevenire questi casi e chiedono che le aggressioni contro gli operatori sanitari siano considerate un crimine pubblico.