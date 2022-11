Guerra Ucraina diretta, bombe russe su ospedale vicino Zaporizhzhia: ucciso un neonato. Zelensky: «Mosca ricorre al terrore e all'omicidio»

Guerra in Ucraina, la diretta della giornata. Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale vicino alla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale: lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Starukh, come riporta il Kyiv Independent. L'ospedale preso di mira si trova a Vilnianska, ha precisato Starukh.