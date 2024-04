Guerra Ucraina, Kiev: «In 24 ore ​Zaporizhzhia colpita dai russi 400 volte». Esplosioni a Dnipro, allarme antiaereo

Guerra Ucraina, la diretta di oggi 15 aprile.

«Durante le ultime 24 ore, l'esercito russo ha colpito la regione sud-orientale di Zaporizhzhia per 400 volte, una donna è rimasta uccisa nel distretto di Vasilievskij», ha reso noto su Telegram il governatore Ivan Fedorov, citato da Ukrainska Pravda. «In totale, i russi in una sola giornata hanno colpito la regione di Zaporozhzhia 400 volte. Sette località sono finite sotto il fuoco nemico: in particolare Gulyaypole, Levadnoye, Robotino, Malaya Tokmachka, Malinovka e Novoandreevka.

