Guerra Ucraina, diretta. Lukashenko: «Terza guerra mondiale all'orizzonte. Serve tregua immediata, avviare colloqui di pace». Nato, dalla Turchia ok alla Finlandia

Guerra Ucraina, la diretta di oggi venerdì 31 marzo. Il parlamento turco ha ratificato i protocolli di adesione della Finlandia alla Nato. Lo rende noto Anadolu. Dopo che il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l'entrata di Helsinki, con il voto di oggi la Turchia è l'ultimo Paese membro della Nato a dare il via libera all'entrata della Finlandia nell'Alleanza atlantica. Ankara non ha ancora approvato invece l'adesione di Stoccolma e chiede alla Svezia l'estradizione di militanti ritenuti terroristi per avviare il processo di ratifica.